Es war Mord

Folge 41: Es war Mord

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau liegt erschossen in ihrer Wohnung. Ihr Freund wird verhaftet. Doch Miro Schubert schwört auf seine Unschuld. Die 23-Jährige Tote war seine Freundin - seine große Liebe. Alexander Hold will der Wahrheit auf die Spur kommen. Ist der junge Rollstuhlfahrer wirklich unschuldig oder doch ein Mörder und skrupelloser Lügner?

