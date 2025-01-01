Staffel 2Folge 41
Es war MordJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 41: Es war Mord
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt erschossen in ihrer Wohnung. Ihr Freund wird verhaftet. Doch Miro Schubert schwört auf seine Unschuld. Die 23-Jährige Tote war seine Freundin - seine große Liebe. Alexander Hold will der Wahrheit auf die Spur kommen. Ist der junge Rollstuhlfahrer wirklich unschuldig oder doch ein Mörder und skrupelloser Lügner?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH