Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Entführung

Die EntführungJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 42: Die Entführung

44 Min.Ab 12

Für Rechtsanwalt Stephan Lucas ist es ein Mandantengespräch wie viele andere auch - bis plötzlich wie aus dem Nichts die Tochter seines Mandanten vor ihren Augen entführt wird! Der verzweifelte Unternehmer glaubt, dass seine geldgierige Noch-Ehefrau die Stieftochter gekidnappt hat. Doch diese streitet alles ab und verdächtigt wiederum den Mandanten von Stephan Lucas. Ein echtes Entführungsdrama oder eine schauspielerische Glanzleistung?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen