Staffel 2Folge 44
Sorge um die SchwesterJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 44: Sorge um die Schwester
44 Min.Ab 12
Die Schülerin Anna Schuster hat ein schreckliches Geheimnis. Sie versucht mit allen Mitteln, es zu verbergen. Ihr Bruder macht sich furchtbare Sorgen um sie und bittet Alexander Hold um Hilfe. Der Richter taucht immer tiefer in die mysteriöse Geschichte der 16-Jährigen ein und entdeckt eine schockierende Neuigkeit. Er findet heraus, warum sich Anna versteckt und will ihr unbedingt helfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH