Glück auf Pump

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 48: Glück auf Pump

45 Min.Ab 12

Die 31-jährige Susi Meyer ist eine Kämpferin. Die alleineerziehende Friseurin boxt sich tapfer durchs Leben. Doch ein bösartiger Unbekannter verwandelt ihr Leben zur Hölle. Erst wird sie mit einem Messer bedroht, dann beinahe von einem Auto überfahren, und dann soll sie die Konten ihrer Kunden durch EC-Karten-Betrug leergeräumt haben. In ihrer Not wendet sie sich an Rechtsanwalt Christian Vorländer. Der hartnäckige Jurist stößt auf ein Netz aus Lügen ...

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

