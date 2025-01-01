Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Verliebt, verlobt, vergewaltigt? Es sollten die glücklichsten Momente für David Berger und seine Verlobte Miriam werden. Doch kurz vor der Hochzeit wandelt sich ihr Glück in einen Alptraum: David soll eine junge Frau brutal vergewaltigt haben. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Rechtsanwältin Isabella Schulien. Die schöne Juristin geht der Sache auf den Grund und muss feststellen, dass ihr Mandant ein schmutziges Geheimnis hütet ...

