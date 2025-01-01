Staffel 2Folge 49
SCHATTEN DER VERGANGENHEITJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 49: SCHATTEN DER VERGANGENHEIT
44 Min.Ab 12
Verliebt, verlobt, vergewaltigt? Es sollten die glücklichsten Momente für David Berger und seine Verlobte Miriam werden. Doch kurz vor der Hochzeit wandelt sich ihr Glück in einen Alptraum: David soll eine junge Frau brutal vergewaltigt haben. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Rechtsanwältin Isabella Schulien. Die schöne Juristin geht der Sache auf den Grund und muss feststellen, dass ihr Mandant ein schmutziges Geheimnis hütet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH