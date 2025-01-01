Staffel 2Folge 50
FensterlosJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 50: Fensterlos
44 Min.Ab 12
Dem jungen Tischlermeister Michael Krebs steht das Wasser bis zum Hals. Sein Familienbetrieb steht vor der Pleite, weil sich ein Großkunde weigert, seine Rechnung zu zahlen. Die Situation wird auch für Michaels hochschwangere Ehefrau immer dramatischer. Sie hält dem psychischen Druck nicht mehr stand - das Leben des Kindes gerät in Gefahr. Alexander Hold eilt dem Paar zu Hilfe und kämpft für die Existenz der jungen Familie.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH