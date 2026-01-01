Zum Inhalt springenBarrierefrei
DER LETZTE SONNTAGSBRATEN

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 51: DER LETZTE SONNTAGSBRATEN

45 Min.Ab 12

Maria Steinke kommt nach Hause und ihr Herz bleibt fast stehen: Ihr Mann liegt erschlagen im Wohnzimmer. Doch die Tragödie geht weiter, als ein Sexgeheimnis enthüllt wird. Der Tote hatte etliche Affären. Für Rechtsanwalt Stephan Lucas steht fest: Der Mörder muss unter diesen Frauen sein oder unter den betrogenen Ehemännern. Doch dann gerät die Witwe selbst unter Mordverdacht ...

