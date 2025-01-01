Staffel 2Folge 56
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 56: Gnadenlos
44 Min.Ab 12
Kevin Globke ist ein jugendlicher Straftäter, dem Richter Alexander Hold letztmalig eine Chance gegeben hat. Deshalb erhielt Kevin anstelle von Jugendarrest die Weisung, an einem sozialen Trainingskurs auf dem Hof von Robert Weidner teilzunehmen. Eine Chance, die er zu nutzen scheint - bis ihn die Vergangenheit einholt und sein alter Chef droht, ihn umzubringen. Zusammen mit seinem Kumpel Benny flüchtet er aus dem Camp. Die beiden wollen das Problem auf ihre Weise lösen.
