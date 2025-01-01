Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Ein-Euro-Banküberfall

Der Ein-Euro-BanküberfallJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 64: Der Ein-Euro-Banküberfall

45 Min.Ab 12

Der eigentlich friedliche Obdachlose Johann Korff überfällt eine Bank, fordert aber nur einen einzigen Euro. In Haft bricht der Mann plötzlich zusammen. Die Ärzte stellen eine schreckliche Diagnose: Leberzirrhose, Johann braucht dringend eine Spenderleber. Doch seine ganze Familie lässt den Obdachlosen im Stich. Warum sind alle Angehörigen so herzlos? Alexander Hold nimmt sich des Mannes an und lüftet ein dunkles Familiengeheimnis. Schafft er es, Johann zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen