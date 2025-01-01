Staffel 2Folge 67
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 67: Böses Erwachen
45 Min.Ab 12
Der Student Gabriel Schmidt und seine Freundin Agnes werden in ihrem Haus schon länger von Unbekannten terrorisiert. Müllberge im Hausflur, ausgesetzte Ratten, kein warmes Wasser - die Liste der Sabotagen ist lang. Die Nerven aller Mieter liegen blank. Doch die Täter gehen noch weiter: Eines Nachts wird Gabriel im Hausflur brutal die Treppe heruntergestoßen. Der junge Mann liegt seitdem im künstlichen Koma. Agnes holt Alexander Hold zu Hilfe.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH