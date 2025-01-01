Staffel 2Folge 73
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 73: Ausgespielt
44 Min.Ab 12
Es ist ein Alptraum für die alleinerziehende Mutter Sandra Lang. Erneut muss sie dabei zusehen, wie ihr vorbestrafter Sohn Timo kriminell wird. Doch diesmal hätte er fast jemanden getötet: die Nachbarin Miriam Böhm. Der 17-Jährige streitet alles ab und verdächtigt den zwielichtigen Freund von Miriams Tochter. Doch dann enthüllt die Suche nach einem Motiv einen weiteren Verdächtigen: die eigene Tochter!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH