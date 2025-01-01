Staffel 2Folge 74
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 74: Primaballerina
44 Min.Ab 12
Der 38-jährige Jens Krömer weiß nicht mehr weiter. Seine Ex-Frau ist davon besessen die gemeinsame Tochter Lina zu einer erfolgreichen Primaballerina zu machen. Trotz aller Bemühungen muss der verzweifelte Vater mitansehen, wie seine zwölfjährige Tochter von Andrea Siedler weiter gequält wird. Lina soll unter allen Umständen berühmt werden. Die Mutter geht sogar so weit, den Ex-Mann aus dem Weg räumen zu wollen. Stephan Lucas gibt alles, um die verbissene Mutter zu stoppen.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH