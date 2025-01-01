Staffel 2Folge 78
Ein besonderes GeschenkJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 78: Ein besonderes Geschenk
44 Min.Ab 12
"Ihr Bruder hat Selbstmord begangen. Hier ist sein Abschiedsbrief." - Diese Worte reißen Philip Oblonski den Boden unter den Füßen weg. Er wusste, dass sein Bruder Thomas kriminell war und ständig Ärger hatte. Nicht nur mit dem Gesetz. Aber Suizid? Das kann Philipp einfach nicht glauben. Er glaubt an ein grausames Verbrechen und will zusammen mit Alexander Hold den Mörder seines jüngeren Bruders finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH