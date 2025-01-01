Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein besonderes Geschenk

Ein besonderes GeschenkJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 78: Ein besonderes Geschenk

44 Min.Ab 12

"Ihr Bruder hat Selbstmord begangen. Hier ist sein Abschiedsbrief." - Diese Worte reißen Philip Oblonski den Boden unter den Füßen weg. Er wusste, dass sein Bruder Thomas kriminell war und ständig Ärger hatte. Nicht nur mit dem Gesetz. Aber Suizid? Das kann Philipp einfach nicht glauben. Er glaubt an ein grausames Verbrechen und will zusammen mit Alexander Hold den Mörder seines jüngeren Bruders finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen