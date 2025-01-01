Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Saubermann

Der SaubermannJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 81: Der Saubermann

45 Min.Ab 12

Der Azubi Markus Stock wird in dem Büro seines Chefs überrascht und von ihm niedergeschossen. Nur mit großem Glück überlebt der 18-Jährige. Der Chef behauptet, es war Notwehr, doch der Azubi spricht von einem Mordanschlag. Was steckt hinter der Tat? Um die Wahrheit herauszubekommen, muss Rechtsanwalt Alexander Stephens zu einem ungewöhnlichen Trick greifen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen