False Memory Syndrom

False Memory SyndromJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 82: False Memory Syndrom

45 Min.Ab 12

Arthur Schmitz, querschnittsgelähmt, verbittert und einsam ist schockiert: Aus heiterem Himmel wird er von der Polizei verhaftet. Der Vorwurf: Vor neun Jahren soll er seine eigene Tochter in einer Truhe eingesperrt und sie dort fast verhungern haben lassen. Nun soll Rechtsanwalt Christian Vorländer herausfinden, was hinter diesen schweren Anschuldigungen steckt.

