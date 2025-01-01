Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kleiner Mann ganz groß

Kleiner Mann ganz großJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 87: Kleiner Mann ganz groß

45 Min.Ab 12

Der skrupellose Spielotheken-Besitzer Klaus Simonek wird brutal überfallen und ausgeraubt. Ein maskierter Mann erbeutet 50.000 Euro. In den Fokus der Ermittlungen rückt sofort Guido Reinhard, ein ehemaliger Angestellter des Opfers. Der 29-Jährige hat ein glasklares Motiv: Er hat ein Verhältnis mit der Frau seines Ex-Chefs. Stephan Lucas glaubt trotzdem an die Unschuld seines Mandanten und tut alles, um den Sumpf aus Intrigen und Lügen trockenzulegen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen