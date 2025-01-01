Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die irre Mutter

Die irre MutterJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 89: Die irre Mutter

45 Min.Ab 12

Ein gefährlicher Mann mit einer Maske bedroht Anne Westerhoff. Die besorgte Mutter hat panische Angst um ihren geliebten Sohn Kevin und um ihr eigenes Leben. Die 37-Jährige steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch und wird zu einer Gefahr für sich und andere. Doch außer ihr hat noch nie jemand den gefährlichen Maskenmann gesehen. Christian Vorländer will beweisen, dass seine Mandantin nicht verrückt ist, sondern tatsächlich in Lebensgefahr schwebt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen