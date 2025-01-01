Staffel 2Folge 90
Folge 90: Der Wert des Lebens
45 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Anwältin Isabella Schulien die Arztgattin Viktoria Neuhaus bei ihrer Scheidung vertreten. Doch beim ersten Besuch findet sie die Frau brutal ermordet in ihrem Wohnzimmer auf. Daneben kniet ihre jüngere Schwester Ann-Christin mit blutverschmierten Händen. Sofort gerät die 28-Jährige unter Tatverdacht. Rechtsanwältin Isabella Schulien hält die junge Frau für unschuldig und setzt alles daran, den grausamen Mord aufzuklären.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH