Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vergiftete Millionen

Vergiftete MillionenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 91: Vergiftete Millionen

45 Min.Ab 12

Lutz Walter schwebt nach einem Verkehrsunfall in Lebensgefahr. Als er aus dem Koma erwacht, erwartet ihn keine liebevolle Pflege, sondern ein Krieg zwischen seinen beiden Frauen: Ehefrau und Geliebter. Eine Einigung scheint aussichtslos. Anwalt Alexander Stephens soll für Klarheit und Frieden sorgen - doch plötzlich verschwindet der Patient spurlos aus dem Krankenhaus. Ohne seine Medikamente schwebt er wieder in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen