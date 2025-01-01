Staffel 2Folge 91
Folge 91: Vergiftete Millionen
45 Min.Ab 12
Lutz Walter schwebt nach einem Verkehrsunfall in Lebensgefahr. Als er aus dem Koma erwacht, erwartet ihn keine liebevolle Pflege, sondern ein Krieg zwischen seinen beiden Frauen: Ehefrau und Geliebter. Eine Einigung scheint aussichtslos. Anwalt Alexander Stephens soll für Klarheit und Frieden sorgen - doch plötzlich verschwindet der Patient spurlos aus dem Krankenhaus. Ohne seine Medikamente schwebt er wieder in Lebensgefahr ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH