Späte Wahrheit

Späte Wahrheit

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 92: Späte Wahrheit

44 Min.Ab 12

Eine Frau verschwindet spurlos, von einem Tag auf den anderen. Zehn Jahre später will ihr Bruder sie für tot erklären lassen, um ihr Erbe anzutreten. Nico Götz ist überzeugt, dass seine Schwester ermordet wurde. Und zwar von ihrem eigenen Ehemann. Doch dafür hat er keine Beweise. Alexander Hold macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Was ist wirklich mit Katharina Brenner passiert?

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

