Staffel 3Folge 141vom 22.09.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 141: Fenster zum Grill
44 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Der Neu-Camper Manfred Schickel wurde in seinem Verfahren wegen sexuellem Missbrauch freigesprochen, aber das Misstrauen gegen ihn bleibt. Als ein junges Mädchen vom Campingplatz verschwindet und eine Zeugin gesehen haben will, wie Manfred einen Teppich und eine Schaufel wegschafft hat, ist die Lage für die Camper klar. Christian Vorländer kämpft gegen die Vorurteile und um das Leben des Mädchens.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH