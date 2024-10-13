Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 146: Wahre Liebe

45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12

Die Escort-Dame Jamilia Wickert tut alles um sich und ihren schwerbehinderten Sohn Eric durchs Leben zu bringen. Als dann einer ihrer Stammkunden erschossen in seiner Villa aufgefunden wird, gerät die alleinerziehende Mutter unter Mordverdacht. Um die Unschuld seiner Mandantin zu beweisen, ermittelt der Anwalt in alle Richtungen und stößt auf eine Spur, die in ein gefährliches Milieu führt, das viele Fragen aufwirft.

