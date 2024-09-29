Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crossgolf

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 149: Crossgolf

45 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Eine Mutprobe endet beinahe tödlich: Die 18-jährige Clara schlägt einen Golfball ab - Zielscheibe ist Erik, der in einiger Entfernung mit verbundenen Augen bereit steht. Erik bricht zusammen und fällt ins Koma. Die Polizei beschuldigt Clara, ihr "Opfer" mit Kalkül getroffen zu haben. Doch Rechtsanwältin Isabella Schulien stößt auf einige Ungereimtheiten in diesem Fall. Sie muss den Verlauf der Mutprobe genau rekonstruieren, um den wahren Schuldigen zu finden.

