Staffel 3Folge 153vom 06.11.2019
Verhängnisvolle FahrtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 153: Verhängnisvolle Fahrt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Julia Reinert muss ihre Familie allein versorgen, seit ihr Mann nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Als ihr gekündigt wird, ist das eine Katastrophe. Doch es kommt noch schlimmer: die Kurierfahrerin wird brutal überfallen und ausgeraubt. Die 35-Jährige ist mit den Nerven am Ende, als sie auch noch in den Fokus der Ermittlungen rückt. Konstance Korfsmeyer muss beweisen, dass Julia Reinert unschuldig ist, um ihr und ihrer Familie zu helfen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH