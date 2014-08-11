Staffel 3Folge 183vom 11.08.2014
UndercoverJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 183: Undercover
44 Min.Folge vom 11.08.2014Ab 12
Marc Schubert bringt als Polizist Verbrecher hinter Gitter. Doch dann wird er selbst beschuldigt, seine Ehefrau erschossen zu haben. Als der 31-Jährige in Untersuchungshaft muss, ist er der Gewalt seiner Mitinsassen ausgeliefert und wird schwer verletzt. Rechtsanwalt Stephens hat mit seinem Mandanten zu kämpfen, denn dieser schweigt. Doch viel Zeit bleibt dem Juristen nicht, die dunkle Wahrheit herauszufinden, denn der zweite Mordanschlag auf Marc ist schon geplant. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH