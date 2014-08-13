Staffel 3Folge 185vom 13.08.2014
Von heute auf morgen wird Jan Ritter von seiner Frau verlassen. Als sie ihm auch noch die gemeinsame Tochter Pauline vorenthalten will, dreht der 29-Jährige völlig durch und ein riesen Streit entbrennt! Am nächsten Tag wird seine Frau erwürgt aufgefunden. Damit ist der junge Vater dringend tatverdächtig. Alexander Stephens findet einen vierbeinigen Zeugen und gemeinsam gehen die zwei Spürnasen auf Mördersuche ... Bildrechte: SAT.1.
