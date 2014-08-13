Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 185: Rote Rosen

45 Min.Folge vom 13.08.2014Ab 12

Von heute auf morgen wird Jan Ritter von seiner Frau verlassen. Als sie ihm auch noch die gemeinsame Tochter Pauline vorenthalten will, dreht der 29-Jährige völlig durch und ein riesen Streit entbrennt! Am nächsten Tag wird seine Frau erwürgt aufgefunden. Damit ist der junge Vater dringend tatverdächtig. Alexander Stephens findet einen vierbeinigen Zeugen und gemeinsam gehen die zwei Spürnasen auf Mördersuche ... Bildrechte: SAT.1.

