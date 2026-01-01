Staffel 3Folge 19
Folge 19: Blind Date mit Folgen
Zu viel Alkohol treibt den Familienvater Stefan Scherer in ein Sex-Abenteuer mit einer Fremden. Ein fataler Fehler! Denn nach dem Schäferstündchen stellt ihn seine schöne Gespielin vor die Wahl: Entweder der 34-Jährige zahlt ihr 10.000 Euro oder sie zeigt ihn wegen Vergewaltigung an. Verzweifelt bittet er Rechtsanwalt Christian Vorländer um Hilfe - und der geht sofort in die Offensive. Der Anwalt trifft sich selbst mit der Sexbetrügerin und erlebt ein folgenschweres Date ...
