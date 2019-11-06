Zum Inhalt springenBarrierefrei
Revanche

RevancheJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 194: Revanche

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Für Isabella Schuliens Mandanten endet der Prozess wegen Vergewaltigung mit einem Freispruch. Die Freude darüber währt aber nur kurz, denn Gernot Bruckner gesteht ihr noch am Gerichtsgebäude doch der Täter gewesen zu sein. Wegen ihrer Schweigepflicht kann die Rechtsanwältin nicht gegen den brutalen Vergewaltiger vorgehen. Doch als erneut eine Frau nach dem gleichen Muster vergewaltigt wird, zieht die Juristin ihren Kollegen Alexander Stephens mit ins Boot! Rechte: Sat.1

