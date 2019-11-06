Staffel 3Folge 194vom 06.11.2019
Folge 194: Revanche
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Isabella Schuliens Mandanten endet der Prozess wegen Vergewaltigung mit einem Freispruch. Die Freude darüber währt aber nur kurz, denn Gernot Bruckner gesteht ihr noch am Gerichtsgebäude doch der Täter gewesen zu sein. Wegen ihrer Schweigepflicht kann die Rechtsanwältin nicht gegen den brutalen Vergewaltiger vorgehen. Doch als erneut eine Frau nach dem gleichen Muster vergewaltigt wird, zieht die Juristin ihren Kollegen Alexander Stephens mit ins Boot! Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1