Stunden der Angst

Stunden der Angst

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 195: Stunden der Angst

45 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12

Für den Polizisten Udo Lang beginnt nach einer belanglosen Affäre ein wahrer Alptraum: Seine Geliebte wird brutal ermordet und er soll der Täter sein. Die Beweislast ist erdrückend und Richter Alexander Hold bleibt keine andere Wahl als den Mann zu verurteilen. Der Insasse ist sich sicher, dass die Beweise gegen ihn gefälscht wurden. In seiner Verzweiflung riskiert er alles und nimmt eine Polizistin als Geisel. Bildrechte: SAT.1.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

