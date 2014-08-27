Staffel 3Folge 195vom 27.08.2014
Stunden der AngstJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 195: Stunden der Angst
45 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12
Für den Polizisten Udo Lang beginnt nach einer belanglosen Affäre ein wahrer Alptraum: Seine Geliebte wird brutal ermordet und er soll der Täter sein. Die Beweislast ist erdrückend und Richter Alexander Hold bleibt keine andere Wahl als den Mann zu verurteilen. Der Insasse ist sich sicher, dass die Beweise gegen ihn gefälscht wurden. In seiner Verzweiflung riskiert er alles und nimmt eine Polizistin als Geisel. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH