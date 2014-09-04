Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sex-Date mit Folgen

Sex-Date mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 201: Sex-Date mit Folgen

45 Min.Folge vom 04.09.2014Ab 12

Sara Müller ist dabei, ihre Zukunft zu zerstören und eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen. Doch dann wird das Mädchen selbst Opfer eines brutalen Überfalls: Mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt, erwacht Sara ohne Erinnerungen an die Tat oder den Täter. Hat ihre ominöse Internet-Bekanntschaft etwas mit den Geschehnissen zu tun oder findet Rechtsanwalt Christian Vorländer eine andere heiße Spur? Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen