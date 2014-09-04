Staffel 3Folge 201vom 04.09.2014
Sex-Date mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 201: Sex-Date mit Folgen
45 Min.Folge vom 04.09.2014Ab 12
Sara Müller ist dabei, ihre Zukunft zu zerstören und eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen. Doch dann wird das Mädchen selbst Opfer eines brutalen Überfalls: Mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt, erwacht Sara ohne Erinnerungen an die Tat oder den Täter. Hat ihre ominöse Internet-Bekanntschaft etwas mit den Geschehnissen zu tun oder findet Rechtsanwalt Christian Vorländer eine andere heiße Spur? Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1