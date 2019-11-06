Zum Inhalt springenBarrierefrei
Phantom aus der Vergangenheit

Phantom aus der Vergangenheit

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 206: Phantom aus der Vergangenheit

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Alptraum aus ihrer Kindheit wird für Melanie Erdmann nach 20 Jahren wieder grausame Realität. Als Siebenjährige wurde sie von einem Mann mit einer Wolfsmaske entführt, tagelang gefangen gehalten und schließlich gegen Lösegeld freigelassen. Jetzt glaubt die junge Frau, dass ihr Kidnapper erneut hinter ihr her ist. Alexander Hold begibt sich auf eine gefährliche Spurensuche um herauszufinden, ob es das Phantom aus der Vergangenheit wirklich gibt.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

