Staffel 3Folge 207vom 12.09.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 207: Doppelt unschuldig
45 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 12
Wegen versuchter Brandstiftung saß Marianne Lemberg zwei Jahre im Gefängnis. Zurück in der Freiheit will sie endlich ihren Sohn Lenny wieder in die Arme schließen. Doch ihr Ex-Mann verbietet jeglichen Kontakt. Als kurz nach ihrer Entlassung die Polizei erneut vor ihrer Tür steht, ist die Sehnsucht nach ihrem Sohn längst nicht mehr ihr größtes Problem: Die junge Mutter wird beschuldigt, ihren Ex-Mann vergiftet und ihren Sohn entführt zu haben. Bildrechte: SAT.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
