Folge 208: Knapp daneben ist auch vorbei

44 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 12

Ein brutaler Auftragskiller erschießt den 36-jährigen Thomas Schuster. Sein eigener Bruder gerät in Verdacht. Doch hat die Polizei den Richtigen? Die Anschläge auf die Familie hören nämlich nicht auf. Rechtsanwalt Stephan Lucas muss den kaltblütigen Mörder stoppen, bevor noch mehr Menschen sterben.

