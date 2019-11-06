Staffel 3Folge 228vom 06.11.2019
Folge 228: Grenzenlose Eifersucht
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sabrina Hölderich wird in ihrer eigenen Wohnung Opfer einer brutalen Messerattacke. Nur knapp kann die Hochschwangere dem unbekannten Täter entkommen. Aus Angst vor einem erneuten Anschlag taucht Sabrina mit ihrem Verlobten Mark Kaiser unter. Doch der Terror geht weiter. Rechtsanwalt Alexander Stephens muss jetzt schnell handeln, denn Sabrina und ihr ungeborenes Kind schweben in höchster Lebensgefahr. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH