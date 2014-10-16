Staffel 3Folge 229vom 16.10.2014
Folge 229: Einbruch oder kein Bruch
44 Min.Folge vom 16.10.2014Ab 12
Eine Einbruchsserie macht die Nachbarschaft unsicher. Die Polizei kann Pascal auf frischer Tat ertappen. Doch der 18-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. War er nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Dieser Fall entpuppt sich für Benita als ein harter Brocken, denn ihr Mandant Pascal wird nicht nur des Einbruchs verdächtigt, sondern auch des Mordes. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH