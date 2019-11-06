Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Liebesfokus

Im LiebesfokusJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 255: Im Liebesfokus

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 26-jährige Floristin Sina Kühne entgeht nur knapp einer Vergewaltigung. Jeder Mann in Sinas Umfeld kommt als Täter in Frage und bald weiß die junge Frau nicht mehr, wem sie überhaupt noch trauen kann. In ihrer Verzweiflung engagiert sie Alexander Stephens. Der smarte Rechtsanwalt hat es nicht leicht mit seiner Mandantin, denn aus schleierhaften Gründen will Sina keinesfalls die Polizei alarmieren. Kurz darauf taucht der unbekannte Triebtäter wieder auf. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen