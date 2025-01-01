Staffel 3Folge 29
Verrückt vor LiebeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 29: Verrückt vor Liebe
45 Min.Ab 12
Xenia Kuhn und ihre ältere Schwester Liane sind nach dem Tod ihrer Eltern ein Herz und eine Seele. Als Liane nach einem mysteriösen Unfall im Koma liegt, ist für Xenia klar, dass es ein Mordanschlag war. Was niemand weiß, das Geschwisterpaar verbindet ein tiefes Geheimnis. Und es gibt jemanden, der dafür über Leichen gehen würde. Um die Schwestern vor dem brutalen Täter zu beschützen, muss Richter Alexander Hold erst das Geheimnis des Geschwisterpaares lüften ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH