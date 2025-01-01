Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abgeschottet

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 33: Abgeschottet

44 Min.Ab 12

Als Lisa Frankental nach drei Jahren aus den USA nach Hause kommt, freut sie sich am meisten darauf, ihren Vater wiederzusehen. Doch sie erlebt eine böse Überraschung: Fremde Leute wohnen in ihrem Elternhaus und verweigern ihr den Zutritt. Ihr Vater ist unerreichbar. Die 23-Jährige hat einen schrecklichen Verdacht und bittet Anwältin Benita Brückner herauszufinden, ob ihrem Vater etwas zugestoßen ist oder ob er den Kontakt zu ihr absichtlich verweigert.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

