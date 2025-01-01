Staffel 3Folge 33
AbgeschottetJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 33: Abgeschottet
44 Min.Ab 12
Als Lisa Frankental nach drei Jahren aus den USA nach Hause kommt, freut sie sich am meisten darauf, ihren Vater wiederzusehen. Doch sie erlebt eine böse Überraschung: Fremde Leute wohnen in ihrem Elternhaus und verweigern ihr den Zutritt. Ihr Vater ist unerreichbar. Die 23-Jährige hat einen schrecklichen Verdacht und bittet Anwältin Benita Brückner herauszufinden, ob ihrem Vater etwas zugestoßen ist oder ob er den Kontakt zu ihr absichtlich verweigert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH