Der Bürohengst

Der BürohengstJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 44: Der Bürohengst

45 Min.Ab 12

Horror-Chef Richard Brand tyrannisiert seine Angestellten jeden Tag aufs Neue. Sein Lieblingsopfer ist die 25-jährige Lara Pfeiffer. Was niemand weiß, er selbst hütet ein schmutziges Geheimnis: er ist Stammgast eines Sadomaso-Clubs. Als er dort auf einem Maskenball fast zu Tode gepeitscht wird, beschuldigt er seine Angestellte der brutalen Tat. Nun liegt es in der Hand von Rechtsanwalt Alexander Stephens herausfinden, wer sich wirklich hinter der Maske versteckt hat.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

