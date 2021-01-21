Staffel 3Folge 49vom 21.01.2021
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 49: Braut in Handschellen
44 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
Der vermeintlich schönste Tag im Leben von Katarina Svenson entwickelt sich für sie zu einem wahren Alptraum. Sie bekommt pikante Fotos zugesteckt, auf denen eindeutig zu erkennen ist, dass ihr Verlobter Dimitri sie betrügt. Wutentbrannt konfrontiert die 24-Jährige den Bräutigam mit den Tatsachen und lässt die Hochzeit platzen. Nur Stunden später wird Dimitri erschlagen aufgefunden. Katarina ist die Hauptverdächtige ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH