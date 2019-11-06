Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die hasserfüllte Geliebte

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 58: Die hasserfüllte Geliebte

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Frisch verheiratet und auf dem Weg in die Flitterwochen, ist das Glück eines jungen Paares mit einem Schlag vorbei: Maik Neumann wird wegen Drogenhandels festgenommen. Der 25-Jährige beteuert seine Unschuld und wendet sich in seiner Not an Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer. Maik vermutet, dass seine Ex-Affäre Ella ihm diese hinterhältige Falle gestellt hat, um sich an ihm zu rächen. Doch die gibt an, dass Maik und sie unsterblich ineinander verliebt sind ... Rechte: Sat.1

