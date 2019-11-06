Staffel 3Folge 59vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 59: Hochschulreife
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Götz Fischer wollte nach dem Abitur direkt durchstarten. Sein Plan: Medizin studieren und danach möglichst schnell seine arme Mutter unterstützen. Doch dann ist plötzlich alles aus. Trotz sehr guter Noten wird der junge Mann von allen Abiturprüfungen ausgeschlossen. Der Vorwurf: Betrug. Für Götz bricht eine Welt zusammen. Ohne Abitur kann er unmöglich studieren. Konstance Korfsmeyer ist sein einziger Hoffnungsschimmer. Schafft sie es, Götz zu einer zweiten Chance zu verhelfen? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH