Staffel 3Folge 68
Folge 68: Alles für die Liebe
45 Min.Ab 12
Der ex-kriminelle Adrian Bogen will aus Liebe zu seiner Freundin Caro ein besserer Mensch werden. Doch so sehr er sich auch bemüht - die ganze Welt scheint gegen ihn zu sein: Caros Vater will ihnen ihre Liebe verbieten, Adrian soll in einen Elektroladen eingebrochen sein und eine pflegbedürftige Frau bestohlen haben. Alexander Stephens kämpft zusammen mit Adrian um dessen große Liebe, sein ungeborenes Baby und die Wahrheit.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH