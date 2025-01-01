Staffel 3Folge 71
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 71: Ein Bär will mehr
44 Min.Ab 12
Ariane Weber wird am helllichten Tag Opfer eines Überfalls: Ein als Bär verkleideter Mann schlägt sie nieder und raubt sie aus. Die 38-Jährige hat sofort einen Verdacht, wer hinter der Verkleidung stecken könnte. Doch dafür muss sie ihr eigenes Geheimnis lüften: Die Einzelhandelskauffrau ist ein "Furry" und kuschelt in ihrer Freizeit gerne als Katze mit flauschigen Gleichgesinnten. Um den Täter zu entlarven, muss Rechtsanwältin Isabella Schulien vollen Körpereinsatz beweisen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH