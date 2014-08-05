Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Monster

Das MonsterJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 74: Das Monster

45 Min.Folge vom 05.08.2014Ab 12

Ein brutaler Killer hat es auf rothaarige Frauen abgesehen. Die Polizei steht unter massivem Druck. Tatsächlich ähnelt der Mord einer früheren Tat. Damals wurde Toni Brink für schuldig befunden, der seitdem in der Psychiatrie sitzt. Hat die Polizei den Falschen verhaftet? Alexander Hold rollt den Fall noch einmal auf. Um weitere Opfer zu verhindern, begibt sich ausgerechnet Alexander Holds Mitarbeiterin in Lebensgefahr.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen