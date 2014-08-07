Staffel 3Folge 75vom 07.08.2014
Folge 75: Tödlicher Sex
45 Min.Folge vom 07.08.2014Ab 12
Arne Kaiser hat einen Termin mit Alexander Stephens vereinbart, weil er offenbar seine Hilfe braucht. Doch bevor sich die beiden treffen können, ist Arne plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Nach und nach deckt Alexander Stephens pikante Geheimnisse im Leben seines Mandanten auf. Der Rechtsanwalt will herausfinden, ob der Familienvater vor seinen Problemen davonläuft oder in Gefahr schwebt.
