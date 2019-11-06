Staffel 3Folge 93vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 93: Selbst ist die Frau
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Klara Solbert hat Angst um ihr Leben und das ihrer kleinen Tochter. Seit sich die 30-Jährige mit einer Werbeagentur selbstständig machen möchte, ist ihr Leben die Hölle. Plötzlich erhält die junge Mutter Morddrohungen und es tauchen gefälschte Fotos im Internet auf, die sie als alkoholsüchtige Prostituierte zeigen. Ihre Freundin, Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer, ist sich sicher, dass jemand mit allen Mitteln ihre Karriere zerstören will ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH