Der Fall Annelie

Der Fall AnnelieJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 112: Der Fall Annelie

45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Falk Winkelmann ist verzweifelt, denn er muss mit ansehen wie seine Tochter in Armut lebt. Seit er sich von seiner Ehefrau scheiden lassen hat, will er Kindesunterhalt zahlen, doch diese nimmt das Geld nicht an. Auch Tochter Annelie verweigert jeglichen Kontakt zu ihrem Vater. Falk bittet Christian Vorländer das Umgangsrecht für die 14-Jährige durchzusetzen. Der engagierte Anwalt will der ganzen Familie helfen.

