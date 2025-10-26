Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babyblues

Folge 113: Babyblues

44 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Denise Lohes sehnlichster Wusch ist es, Mutter zu werden. Doch die Ärzte im Klinikum geben ihr keine Hoffnung. Als zur selben Zeit im Krankenhaus Baby Maxi spurlos verschwindet, gerät Denise sofort unter Verdacht. Isabella Schulien muss herausfinden, wo das Baby ist und ob Denise aus Verzweiflung zu so einer folgenschweren Tat im Stande wäre.

