Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Netz aus Lügen

Ein Netz aus LügenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 115: Ein Netz aus Lügen

45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Rechtsanwältin Simone Dahlmann wird von Ronny Ballhaus um Hilfe gerufen. Als sie bei ihm ankommt bricht er vor ihren Augen zusammen - Schussverletzung in der Schulter. Für die Polizei steht fest, Ballhaus muss sich die Verletzung beim Überfall auf einen Supermarkt zugezogen haben. Als auch der letzte Funken Hoffnung des 30-Jährigen platzt, präsentiert Simone Dahlmann ihm und der Polizei den wahren Täter.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen